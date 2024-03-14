Белтрактор

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Белтрактор

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БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА
Техника от ведущих производителей сельскохозяйственных прицепов, машин и оборудования для коммунального, сельского и лесного хозяйства на территории Евразийского экономического союза.
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БЕЛТРАКТОР
Компания была создана в 2000 году. Основным видом нашей деятельности является реализация машин и оборудования для коммунального и сельского хозяйства.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, механизированной очистки улиц, дорог, производственных территорий от песка, мусора и снега, засыпки траншей, ям, насыпным грунтом и пр.
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИ
Устройства и приспособления, которые устанавливаются на спецтехнику, чтобы расширить ее функциональные возможности. Это позволяет значительно сократить затраты на приобретение новых машин и расширить спектр выполняемых работ.
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ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Разнообразный набор устройств, обеспечивающих расширение функциональности и эффективности работы техники. Грузовые прицепы, полуприцепы, специализированные прицепы, прицепы для сельского хозяйства, вакуумные прицепы и пр.
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Почему выбирают нас ?

мы обеспечиваем весь спектр потребительских ожиданий заказчика

КАЧЕСТВО

Мы предоставляем только качественную технику, которая проверена временем и тысячами покупателей.

СТОИМОСТЬ

Техника от производителя без лишних посредников. Мы гарантируем минимальную стоимость на всю продукцию.

ГАРАНТИЯ

Мы напрямую представляем производителя, что дает вам уверенность в соблюдении всех гарантийных условий.

Белтрактор - надежный поставщик техники и оборудования

Мы работаем с 2000 года. Основным видом нашей деятельности является реализация машин и оборудования для коммунального и сельского хозяйства. Качество и надежность нашей продукции подтверждается высокими рыночными позициями. Реализуемую нами продукцию можно встретить не дорогах Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Польши, Латвии, Литвы, а также странах Латинской Америки и Африки.

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Продукция

Белорусское производство коммунальной техники, навесного и прицепного оборудования.

Особое внимание наше производство уделяет коммунально-уборочной и дорожно-строительной технике на базе тракторов «Беларус» различных модификаций от класса 0,6 до 2,0. Тракторную технику мы оснащаем таким навесным оборудованием, как: дорожные щетки, щетки с бункером, отвалы, машины для полива дорог, шнекороторные снегоуборщики, устройства для разбрасывания песка.

Погрузчики /
Коммунальная техника

Навесное
оборудование

Прицепы

Полуприцепы

Пескоразбрасыватели

Машины поливомоечные / Cпециальные прицепы

Техника для лесозаготовки

Краны-манипуляторы

Малогабаритные машины

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довольных клиентов
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проданной техники
с 1991 года
24+ года на рынке

Белтрактор - один из ведущих продавцов сельскохозяйственных прицепов, машин и оборудования для коммунального, сельского и лесного хозяйства

Одним из приоритетных направлений в нашей работе является реализация прицепов и полуприцепов тракторных самосвальных различной грузоподъемности. Сегодня мы представляем модельный ряд из 10 прицепов и полуприцепов грузоподъемностью от 2 до 12 тонн с широким спектром дополнительных опций.

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Наша компания - гарантия надежности

отзывы клиентов, с которыми мы работали и можем поделится
их мнением о сотрудничестве с нами

Андрей Кучерук
Андрей Кучерукотзыв из Google
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Широкий выбор техники. Многое в наличии, а под заказ доставляют очень быстро. Цены отличные - не надо никуда ехать, чтобы сэкономить на покупке. Считайте, что покупаете на заводе. Лучший вариант, и не только для центральных регионов. Рекомендую!
Иван Павлович
Иван Павловичотзыв из Яндекс
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Настоящее качество. Понимаешь, что не зря платишь деньги. Довольны как самой отечественной продукцией, так и поставщиком. С Белтрактор работаем уже 8 год. Ни разу не было никаких проблем. Очень доволен покупкой и сотрудничеством!
Тамара Татищева
Тамара Татищеваотзыв из Google
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Настоящее беларусское качество с самой оптимальной ценой на рынке. Покупали полуприцеп - прочный, надежный, удобный в эксплуатации. С таким оборудованием можно быть уверенным, что оно окупится и будет приносить прибыль. Рекомендую всем!
Евгений Пиланов
Евгений Пилановотзыв из Яндекс
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От заказа до получения прошло меньше недели. Цена ниже чем у конкурентов по Москве и области. Буду работать с Белтрактор и дальше. Очень доволен качеством и функциональностью оборудования. Рекомендую к приобретению!
Сергей Николаевич Серов
Сергей Николаевич Серовотзыв из Google
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Навесное оборудование для трактора, которое покупали у Белтрактора, полностью оправдало наши ожидания. Прочное, надежное, функциональное. С ними работать одно удовольствие. Спасибо за работу! Рекомендую всем к сотрудничеству!

Поставляем на Российский рынок надёжное, долговечное, удобное в работе и способное агрегатироваться с различными типами базовых машин навесное и прицепное оборудование коммунального назначения.

Выпускаемая производством продукция позволяет коммунальщикам и строителям использовать имеющуюся у них технику в полном объеме и круглый год, избегая дополнительных расходов на приобретение дорогостоящих специализированных машин.

Технику и оборудование мы реализуем с доставкой конечному потребителю в любые регионы России. На всю технику действует гарантия. Также, предлагаем сервисное обслуживание и поставку запасных частей на все виды поставляемой техники и оборудования.

Купить коммунальную технику, навесное и прицепное оборудование в Москве, вы можете в нашем представительстве по адресу: ул. Ибрагимова, д .31, корп. 47.

Основу поставляемой нами техники и оборудования составляют:

  • Малогабаритные вакуумно-подметальные машины;
  • Краны манипуляторы;
  • Прицепы специальные тракторные;
  • Прицепы;
  • Полуприцепы;
  • Машины поливомоечные / специальные прицепы;
  • Погрузчики ДМЭ 1000 / коммунальная техника;
  • Навесное оборудование;
  • Пескоразбрасыватели;
  • Техника для лесозаготовки.
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если у Вас есть какие либо вопросы Вы можете обратиться к нам за помощью, написав сообщение в контактной форме справа

Белорусское производство коммунальной техники, навесного и прицепного оборудования

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