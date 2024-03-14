Белтрактор

Мы предоставляем только качественную технику, которая проверена временем и тысячами покупателей.
Техника от производителя без лишних посредников. Мы гарантируем минимальную стоимость на всю продукцию.
Мы напрямую представляем производителя, что дает вам уверенность в соблюдении всех гарантийных условий.
Мы работаем с 2000 года. Основным видом нашей деятельности является реализация машин и оборудования для коммунального и сельского хозяйства. Качество и надежность нашей продукции подтверждается высокими рыночными позициями. Реализуемую нами продукцию можно встретить не дорогах Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Польши, Латвии, Литвы, а также странах Латинской Америки и Африки.
Белорусское производство коммунальной техники, навесного и прицепного оборудования.
Особое внимание наше производство уделяет коммунально-уборочной и дорожно-строительной технике на базе тракторов «Беларус» различных модификаций от класса 0,6 до 2,0. Тракторную технику мы оснащаем таким навесным оборудованием, как: дорожные щетки, щетки с бункером, отвалы, машины для полива дорог, шнекороторные снегоуборщики, устройства для разбрасывания песка.
Одним из приоритетных направлений в нашей работе является реализация прицепов и полуприцепов тракторных самосвальных различной грузоподъемности. Сегодня мы представляем модельный ряд из 10 прицепов и полуприцепов грузоподъемностью от 2 до 12 тонн с широким спектром дополнительных опций.
Поставляем на Российский рынок надёжное, долговечное, удобное в работе и способное агрегатироваться с различными типами базовых машин навесное и прицепное оборудование коммунального назначения.
Выпускаемая производством продукция позволяет коммунальщикам и строителям использовать имеющуюся у них технику в полном объеме и круглый год, избегая дополнительных расходов на приобретение дорогостоящих специализированных машин.
Технику и оборудование мы реализуем с доставкой конечному потребителю в любые регионы России. На всю технику действует гарантия. Также, предлагаем сервисное обслуживание и поставку запасных частей на все виды поставляемой техники и оборудования.
Купить коммунальную технику, навесное и прицепное оборудование в Москве, вы можете в нашем представительстве по адресу: ул. Ибрагимова, д .31, корп. 47.
Основу поставляемой нами техники и оборудования составляют:
если у Вас есть какие либо вопросы Вы можете обратиться к нам за помощью, написав сообщение в контактной форме справа
отзывы клиентов, с которыми мы работали и можем поделится
их мнением о сотрудничестве с нами