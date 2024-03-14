Белтрактор

Выпускаемая производством продукция позволяет коммунальщикам и строителям использовать имеющуюся у них технику в полном объеме и круглый год, избегая дополнительных расходов на приобретение дорогостоящих специализированных машин.

Технику и оборудование мы реализуем с доставкой конечному потребителю в любые регионы России. На всю технику действует гарантия. Также, предлагаем сервисное обслуживание и поставку запасных частей на все виды поставляемой техники и оборудования.

Купить коммунальную технику, навесное и прицепное оборудование в Москве, вы можете в нашем представительстве по адресу: ул. Ибрагимова, д .31, корп. 47.